Азербайджанская культура успешно представлена в Швейцарии

Азербайджанская культура успешно представлена в Ночи музеев и Бернском фестивале культуры, организованном муниципалитетом Берна в Швейцарии, сообщила Day.Az председатель объединения "Друзья Азербайджана" (Швейцария) Арзу Алиева-Бодмер.

При организации "Друзья Азербайджана" и поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в рамках фестиваля было представлено несколько мероприятий. Экспозиция известного фотографа и путешественника Андрэ Джабали познакомила с прекрасными местами Азербайджана и стран мира, создав единство разных культур и визуальный мост между народами мира. Посетители высоко оценили уникальный стиль фотографа и глубокий смысл его работ, отметив вдохновляющую атмосферу выставки.

Был представлен концерт народных песен и мугама, приуроченный к празднику Новруз, вобравшего в себя исторические традиционные ценности нашего народа и включенного в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В состав ансамбля вошли - заслуженный артист Азербайджана Тогрул Асадуллаев (кяманча), Ровшан Гурбанов (тар), Миралам Мираламов и Рявана Гурбанова (ханенде).

Азербайджанские народные танцы в исполнении группы "Ритм" отличалось национальным стилем, особой динамикой, изысканностью и задором, завораживая зрителей и жюри, присудившему коллективу первое место на фестивале.