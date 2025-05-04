Скончался заслуженный работник культуры Азербайджана

Ушёл из жизни Заслуженный работник культуры Азербайджана, член Союза кинематографистов Сабир Велиев.

Как передает Day.Az, более полувека он трудился на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, где внёс значительный вклад в развитие отечественного кинематографа.

Сабир Велиев долгое время возглавлял энергетическую службу студии, а также Государственного кинофонда, оставаясь одним из ключевых специалистов в техническом обеспечении кинопроизводства. Его профессионализм, самоотдача и многолетний труд сделали его настоящим ветераном отрасли.

Велиев скончался после продолжительной болезни.