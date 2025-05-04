https://news.day.az/culture/1750143.html Скончался заслуженный работник культуры Азербайджана - ФОТО Ушёл из жизни Заслуженный работник культуры Азербайджана, член Союза кинематографистов Сабир Велиев. Как передает Day.Az, более полувека он трудился на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, где внёс значительный вклад в развитие отечественного кинематографа.
Скончался заслуженный работник культуры Азербайджана - ФОТО
Ушёл из жизни Заслуженный работник культуры Азербайджана, член Союза кинематографистов Сабир Велиев.
Как передает Day.Az, более полувека он трудился на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, где внёс значительный вклад в развитие отечественного кинематографа.
Сабир Велиев долгое время возглавлял энергетическую службу студии, а также Государственного кинофонда, оставаясь одним из ключевых специалистов в техническом обеспечении кинопроизводства. Его профессионализм, самоотдача и многолетний труд сделали его настоящим ветераном отрасли.
Велиев скончался после продолжительной болезни.
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