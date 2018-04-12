Звезды оперы Италии, Украины и Азербайджана выступят в спектакле "Мадам Баттерфляй"
3 мая в рамках совместной культурной программы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Посольства Италии в Азербайджане в Театре оперы и балета состоится показ спектакля "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.
Партию Чио-Чио-Сан будет исполнять известная итальянская оперная певица Сильвана Фроли. Ее гастроли с большим успехом проходили в оперных театрах Бельгии, Германии, Норвегии, Англии, Испании и в США. В роли Шарплеса выступит солист Национальный оперы Украины, заслуженный артист Украины Дмитрий Гришин.
В спектакле также примут участие ведущие солисты Театра оперы и балета - заслуженные артисты Азербайджана Фарид Алиев (партия Пинкертона), Сабина Вахабзаде (партия Сузуки), Алиахмед Ибрагимов (партия Горо), а также солисты Турал Агасиев (партия Ямадори) и Сабина Ахмедова (партия Кэт).
Оперой будет дирижировать известный итальянский дирижер, профессор, главный дирижер Македонского государственного театра оперы и балета Якопо Сипари ди Пескассероли. Отметим, что он также является приглашенным дирижером Катарского филармонического оркестра, Стамбульского национального симфонического оркестра, оркестра Национального театра Белграда и симфонического оркестра Мексики.
Показ оперы "Мадам Баттерфляй" в таком звездном составе, несомненно, явится важным событием в культурной жизни города и доставит огромное удовольствие любителям оперного искусства.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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