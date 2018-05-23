Азербайджан и Казахстан расширяют бизнес-связи - ФОТО

Азербайджан и Казахстан расширяют бизнес-связи.

Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, подписанным между AZPROMO и KazakhExport в рамках деловой встречи, говорится в сообщении минэкономики Азербайджана. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Документ предусматривает взаимодействие для развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, обмен опытом работы в области поддержки предпринимательства, расширение существующих связей между предпринимателями обеих стран и создание новых связей и другие вопросы.

В мероприятии наряду с официальными лицами со стороны Азербайджана и Казахстана также принимали участие более 50 предпринимателей, действующих в сфере производства продовольствия, консалтинга, строительства, фармацевтики и других областях.

Президент AZPROMO Руфат Мамедов рассказал о мероприятиях по развитию ненефтяного сектора в Азербайджане, расширении экспорта, поощрении бренда Made in Azerbaijan и иностранных инвестиций, проведенной работе по улучшению бизнес-среды, а также об экономических связях между Азербайджаном и Казахстаном и расширении сотрудничества.

Посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исаев отметил развитие сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, роль эффективного использования существующих возможностей в развитии двусторонних связей.

Затем в рамках мероприятия состоялись двусторонние встречи предпринимателей, обсуждались вопросы расширения связей и установления нового бизнес-сотрудничества.