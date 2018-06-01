Азербайджан примет участие в I Международной выставке экспорта Китая

1 июня 2018 12:53

Азербайджан примет участие в I Международной выставке экспорта Китая, которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае, Китай.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглы в интервью газете Global Times.

По его словам, в выставке примут участие более 30 азербайджанских компаний.

Он также сказал, что Азербайджан хочет увеличить экспорт в Китай, в частности, продовольствия и напитков: "Наши экспортеры оптимистично настроены в отношении китайского рынка".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az