Азербайджан примет участие в I Международной выставке экспорта Китая
1 июня 2018 12:53 187
Азербайджан примет участие в I Международной выставке экспорта Китая, которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае, Китай.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглы в интервью газете Global Times.
По его словам, в выставке примут участие более 30 азербайджанских компаний.
Он также сказал, что Азербайджан хочет увеличить экспорт в Китай, в частности, продовольствия и напитков: "Наши экспортеры оптимистично настроены в отношении китайского рынка".
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