В Азербайджане предложено повысить урожайность граната - ФОТО

В Азербайджане необходимо повышать урожайность граната, сказал в понедельник на мероприятии вице-президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В этой области есть потенциал. Например, в Израиле гранат выращивается на территориии всего в 200 гектаров, а урожайность составляет более 60 тысяч тонн, то есть 35-40 тонн с гектара. Урожайность необходимо поднимать и в Азербайджане. Фермеры и производители должны активно обращаться за субсидиями, получением льгот. Посредством Ассоциации представители профильных госструктур должны получать информацию о положении дел, в том числе об имеющихся недочетах", - отметил Абдуллаев.

В свою очередь, председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов отметил, что производители граната и продуктов из него должны повышать экспортный потенциал в этой области, производя качественную продукцию.

"Показатели экспорта необходимо увеличивать. Отмечу, что продукты из граната азербайджанского производства уже экспортируются в различные страны мира - от Австралии до Канады. Это гранатовый сок, наршараб и прочая продукция. Однако и экспортеры гранатовых плодов не должны ограничиваться только, в основном российским рынком", - сказал Гарашов.

Ассоциация производителей и экспортеров граната была создана 31 октября 2016 года.

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