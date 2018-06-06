Крупный международный банк заинтерисован в расширении сотрудничества с Азербайджаном - ДЕТАЛИ

Азиатский банк инфраструктурных инвестиции (AIIB) рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном, сообщили в пятницу в банке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы открыты для рассмотрения как суверенных, так и несуверенных проектов. Таким образом, мы можем, и будем поддерживать диалог, как с правительством Азербайджана, так и с инвесторами в его частном секторе. Проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP) стал началом нашего сотрудничества с Азербайджаном и мы с нетерпением ожидаем расширения нашего сотрудничества в стране", - отметили в банке.

Как отметили в банке, AIIB заинтересован в финансировании инфраструктурных проектов и мобилизации капитала для крупномасштабных проектов.

"Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном в сферах, которые соответствуют нашей отраслевой политике, являются приоритетами для азербайджанского правительства или содействуют наращиванию потенциала в инфраструктурных и производственных секторах", - сказали в банке.

Что касается возможности открытия офиса в Азербайджане, то в банке отметили, что на первых порах планируют сосредоточиться на развитии сотрудничества перед открытием офиса.

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