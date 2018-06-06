Крупный международный банк заинтерисован в расширении сотрудничества с Азербайджаном - ДЕТАЛИ
Азиатский банк инфраструктурных инвестиции (AIIB) рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном, сообщили в пятницу в банке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы открыты для рассмотрения как суверенных, так и несуверенных проектов. Таким образом, мы можем, и будем поддерживать диалог, как с правительством Азербайджана, так и с инвесторами в его частном секторе. Проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP) стал началом нашего сотрудничества с Азербайджаном и мы с нетерпением ожидаем расширения нашего сотрудничества в стране", - отметили в банке.
Как отметили в банке, AIIB заинтересован в финансировании инфраструктурных проектов и мобилизации капитала для крупномасштабных проектов.
"Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном в сферах, которые соответствуют нашей отраслевой политике, являются приоритетами для азербайджанского правительства или содействуют наращиванию потенциала в инфраструктурных и производственных секторах", - сказали в банке.
Что касается возможности открытия офиса в Азербайджане, то в банке отметили, что на первых порах планируют сосредоточиться на развитии сотрудничества перед открытием офиса.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
5 Июн. 17:42 10 838
-
5 Июн. 15:57 10 286
-
5 Июн. 12:20 8 153
-
5 Июн. 22:28 6 918
-
5 Июн. 23:16 5 859