Азербайджанские экспортеры получили субсидии на миллионы манатов - ФОТО

С начала 2018 года азербайджанским экспортерам посредством механизма возврата части затрат при экспорте ненефтяной продукции было возращено 2,185 миллиона манатов.

Об этом в понедельник сказал исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на очередном заседании Клуба экспортеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

При этом, по словам Абдуллаева, было экспортировано продукции на 29,495 миллиона долларов.

Отрадно то, что это почти равно сумме экспортированной в рамках поощрения продукции за весь 2017 год. Всего же с начала действия механизма поощрения экспорта [конец 2016 года] предпринимателям было выплачено 5,3 миллиона манатов.

С первого марта 2016 года вступили в силу дополнительные меры по поощрению экспорта ненефтяной продукции, произведенной в Азербайджане. Указ, который будет действовать до 31 декабря 2020 года, подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно Указу, поощрение экспорта предусмотрено за счет средств государственного бюджета в зависимости от видов экспортируемой продукции, местных компонентов, используемых в производственном процессе, удельного веса ценности ненефтяной продукции, производимой на территории Азербайджана.

Базовая сумма выплат по поощрению экспорта составляет 3 процента от таможенной стоимости задекларированного экспортированного товара.

Документ о поощрении экспорта выдается министерством экономики в течение 10 дней с момента обращения предпринимателя. Получить документ смогут только представители частного сектора. Однако, механизмом экспортного поощрения не смогут воспользоваться таможенные посредники.

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