Шахин Мустафаев: Азербайджан может значительно увеличить экспорт фундука в Швейцарию

Азербайджан может значительно увеличить экспорт фундука в Швейцарию, сказал в понедельник журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на сегодняшний день Азербайджан не полностью реализует свой потенциал в данном направлении.

"У Азербайджана есть возможность ежегодно экспортировать фундук на 125 миллионов долларов. Но мы пока не полностью реализуем свой потенциал. Швейцария для этого является хорошим рынком", - сказал Мустафаев.

Министр добавил, что на минувшей неделе азербайджанская экспортная миссия была в Швейцарии.

"В ходе визита достигнута договоренность об экспорте 220 тонн фундука на сумму 125 тысяч долларов", - добавил министр.

Напомним, что в 2017 году общий объем экспорта фундука в Швейцарию составил 22 тонны.

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