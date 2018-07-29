C участием Азербайджана и Латвии будет создан новый мультимодальный маршрут - ЗАЯВЛЕНИЕ

Мультимодальный маршрут Индия - Иран - Азербайджан - Россия - Латвия будет создан для обеспечения регулярного контейнерного сообщения между странами, сообщили Trend в среду в министерстве сообщения Латвии, передает Day.Az.

Отмечено, что данный маршрут будет действовать в рамках проекта "Север-Юг".

"Международный транспортный коридор "Север - Юг" входит в список приоритетов логистической отрасли Латвии в лице государственного АО "Латвийская железная дорога". Для обеспечения регулярного контейнерного сообщения создается мультимодальный маршрут Индия - Иран - Азербайджан - Россия - Латвия. Предусматривается, что предложенное логистическое решение обеспечит эффективный, надежный и быстрый поток товаров из Индии в Европу. С использованием преимуществ и логистических услуг Латвии в направлении международного транспортного коридора "Север - Юг" появляется выход к региону стран Балтии и Северной Европы, а также к Восточной и Западной Европе", - отметили в министерстве.

Латвия видит Азербайджан как очень важного партнера по развитию новых транспортных маршрутов на евразийском пространстве, отметили в ведомстве.

"Через Азербайджан проходят два очень важных международных транспортных коридора - международный коридор "Север-Юг", соединяющий Индию, Иран, Азербайджан, северо-запад России и регион Балтийского моря, а также транспортный коридор Европа - Кавказ - Азия - TRACECA, входящий в новый Шелковый путь и создающий стратегическую связь между Каспием и Черным морем. В этой связи мы считаем, что у Азербайджана есть отличные перспективы для развития грузовых перевозок. Развитие железнодорожного сообщения с Ираном будет укреплять коридор "Север-Юг", а недавно открытая железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс будет развивать направление Восток-Запад", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что новые возможности для развития логистических цепочек поставок, в том числе и между Азербайджаном и Латвией, может создать инициатива Китая "Один пояс, один путь".

"Латвия может предложить Азербайджану дополнить свои логистические маршруты направлений Север-Юг и Восток-Запад выходом на рынок Северной и Западной Европы через нашу железную дорогу и порты - Ригу, Вентспилс, Лиепаю", - отметили в министерстве.