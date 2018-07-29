Через Азербайджан пройдет еще один важный транзитный коридор - ПОДРОБНОСТИ

Туркменистан и Румыния договорились активизировать политико-дипломатические усилия по подписанию в перспективе политической декларации о создании транспортно-транзитного коридора Каспий - Черное море, сообщает госконцерн "Туркменгаз", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим планируется проведение в ближайшее время четырёхсторонних переговоров с участием Азербайджана и Грузии.

Это стало одним из важных итогов заседания туркмено-румынской рабочей группы по вопросам транспорта, состоявшегося на днях в прикаспийском городе Туркменбаши. "Румыния должна использовать все возможности для превращения своего черноморского порта Констанца в одно из важных звеньев транспортно-транзитного коридора, соединяющего Каспийское и Черное моря", - приводятся в информации слова госсекретаря румынского МИД Марии Магдалены Григоре.

Ожидается, что Констанца может стать пунктом перевалки в ЕС грузов, транспортируемых из туркменского порта Туркменбаши, а также из Казахстана и Узбекистана в контексте обеспечения доступа товаров из Туркменистана и других центральноазиатских стран на европейские рынки. Напомним, что стороны изучают оптимальные пути транзитного коридора Черное море - Каспийское море с использованием портовых преимуществ портов Констанца и Туркменбаши.

В частности, Госслужба морского и речного транспорта Туркменистана в последние годы изучает возможность транспортировки грузов, в том числе сжиженного газа в Констанцу. Маршрут поставок предполагает использование спецконтейнеров и пролегает через Каспий в Баку (Азербайджан), далее железнодорожным транспортом в Батуми или Поти (Грузия, Черноморский регион) и оттуда морем в Румынию.