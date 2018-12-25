Министерство о значимости новой налоговой реформы

Поправки в налоговое законодательство, которые вступят в силу с первого января 2019 года, нацелены на развитие предпринимательства в Азербайджане.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов во время выступления на презентации, посвященной изменениям в Налоговый кодекс.

Говоря о внесенных поправках, замминистра отметил, что они обусловлены экономическими изменениями и призывами, стоящими перед ведомством.

"При внесении изменений были учтены мнения и предложения предпринимателей, а также зарубежных и местных экспертов. Это очень обширные изменения", - добавил Алекперов.

В Азербайджане с первого января 2019 года вступают в силу новые поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают новые льготы и освобождения от налогов, а также расширение налогооблагаемой базы, введение кассовых аппаратов нового поколения, совершенствование налогового администрирования и другие меры.

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