Компания Azercell, которая всегда поддерживает инновационные идеи и проекты является главным партнером IV Фестиваля Буктрейлеров. Целями Фестиваля Буктрейлеров являются пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных представителей молодежи в сфере кино (режиссеров, операторов, художников, актеров, гриммёров и т.д.), развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе. Для участия в Фестивале нет возрастных ограничений. Так, учавствовать в Фестивале может каждый желающий, сняв буктрейлер на свою любимую книгу Азербайджанских писателей и зарегистрировав его на официальном сайте Фестиваля (www.booktrailer.az). Фестиваль проводится при организационной поддержке Министерства Культуры Азербайджанской Республики, Международного Центра Мугама и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. В этом году в Фестивале представлена новая номинация для участников. Azercell, лидер на телекоммуниционном рынке Азербайджана, который является главным партнёром IV Фестиваля Буктрейлеров вручит победителю номинации "Лучший мобильный буктрейлер" 1000 AZN. Каждый желающий может снять свой любимый буктрейлер на мобильный телефон и заполучить шанс выиграть приз в размере 1000 АЗН, подав заявку на участие в Фестивале по этой номинации.

Количество буктрейлеров, которые может представить один участник не ограничено. Подробную информацию об условиях и требований Фестиваля можно получить на официальном сайте Фестиваля www.booktrailer.az и на фейсбук странице www.facebook.com/BooktrailerFest . Так же, по всем вопросам можно обращаться по e-mail адресу: festival2019@booktrailer.az

Отметим что, Министерство Культуры Азербайджанской Республики вручит 1000 AZN победителю первого места, 800 AZN каждому из двух победителей второго места и 500 AZN каждому из трёх победителей третьего места. Победителя номинации "Самый лучший мобильный буктрейлер", снявшего буктрейлер на мобильный телефон ждёт награда в размере 1000 AZN от компании Azercell.

Следует отметить, что последний день приема работ: 1 апреля 2019 года.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).