В январе выросло число туристов, приехавших в Азербайджан из Египта, Пакистана, Туркменистана, Индии, Китая, Грузии, Южной Кореи, и уменьшилось число приезжающих из стран Персидского залива, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, передает Day.Az.

В январе 2019 года Азербайджан посетили 191,6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 143 стран (на 2,9 процента больше в сравнении с январем 2018 годом).

29,4 процента составили россияне, 29,1 процента - граждане Грузии, 11,2 процента - Турции, 5,4 процента - Ирана, 4,5 процента - ОАЭ, 1,7 процента - Украины, 1,3 процента - Ирака, 17,3 процента - граждане других стран, 0,1 процента - лица без гражданства.

Мужчины составили 71,1 процента, женщины - 28,9 процента посетивших Азербайджан туристов.

Наибольший рост среди приехавших в январе в Азербайджан был зарегистрирован среди граждан Египта (в 4,5 раза), Пакистана (вдвое), Туркменистана (в 1,7 раза), Индии (в 1,4 раза), Китая (26,5 процента), Грузии (21,9 процента), Южной Кореи (15,2 процента).

Число туристов из стран Персидского залива сократилось на 13,3 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 28,5 тысячи человек.

В январе текущего года число приехавших из стран ЕС выросло на 0,9 процента, составив 5,8 тысячи человек, из стран СНГ - сократилось на 0,2 процента, составив 67,2 тысячи человек.

63,8 процента туристов прибыли железнодорожным или автомобильным транспортом, 35,4 процента - воздушным, 0,8 процента - водным транспортом.