С новым проектом Azercell мобильные номера больше не привязаны к сим-пакету

Компания Azercell, лидер на телекоммуникационном рынке страны, представляет ещё одно инновационное решение в рамках своей стратегии цифровизации. Так, благодаря новому проекту, полностью устранена зависимость номеров от простых физических сим-пакетов. Начиная с 16 апреля, офисы Обслуживания Клиентов и Фронт-Офисы Azercell, а также дилерская и дистрибьюторская сеть могут осуществлять продажи номеров через централизованную онлайн-базу www.azercellim.com.

Отметим, что пользователь, желающий приобрести Azercell номер, имеет возможность найти номер с комбинацией цифр своего предпочтения в разделе поиска на сайте www.azercellim.com. Здесь предлагаются все комбинации цифр, соответствующие критериям поиска.

Благодаря новому проекту, позволяющему осуществлять продажу номеров посредством онлайн-базы, для всех дилеров и дистрибьюторов стала доступна централизованная цифровая база из более чем 1-го миллиона номеров. Ещё одной важной особенностью является регулярное обновление базы номеров на сайте.

Новый проект стимулирует снижение затрат, увеличение продаж номеров, а также создание прозрачной и цифровой бизнес-инфраструктуры.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People"