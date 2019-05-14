https://news.day.az/economy/1119564.html Тысячам граждан Азербайджана пенсии назначили онлайн
Тысячам граждан Азербайджана пенсии назначили онлайн
До сегодняшнего дня более 10 400 гражданам Азербайджана пенсии были назначены в электронной форме.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на пресс-конференции в рамках проводимого в Баку Регионального форума социальной защиты ISSA для Европы.
Он отметил, что это составляет 80 процентов граждан, которые обладают правом выхода на пенсию.
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