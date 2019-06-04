В будущем планируется создать промышленные кварталы во всех регионах Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Нужно изучить потребности каждого региона и создать промышленные парки и кварталы, направленные на сферы, которые больше всего интересуют предпринимателей данного региона", - сказал министр.

Министр отметил, что до конца года откроются промышленные кварталы в Гаджигабуле и Сабирабаде.

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