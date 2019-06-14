Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана присоединился к блокчейн-платформе TradeLens, разработанной совместно компаниями Maersk и IBM. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ГТК.

С этой целью стороны провели встречу в рамках состоявшейся в Баку Конференции и выставки информационных технологий и техноинноваций, организованной по инициативе Всемирной таможенной организацией.

Выступивший на встрече заместитель председателя Госкомтаможни, генерал-майор таможенной службы Игбал Бабаев сказал, что азербайджанская таможня придает особое значение применению информационных технологий.

Было отмечено, что после подключения к TradeLens ожидается рост импортных и экспортных операций Азербайджана и обеспечение безопасности страны на еще более высоком уровне.

Госкомтаможни осуществляет реформы во всех аспектах таможенного оформления в стране и использует инновационные технологии для достижения ряда целей. Одной из основных целей ГТК является полная автоматизация процесса таможенного оформления.

TradeLens является крупной блокчейн-платформой, используемой участниками международной торговли. В частности, Госкомтаможни, используя TradeLens, сможет получать более раннюю и подробную информацию о содержимом контейнеров, движущихся по экосистеме TradeLens, и сторонах, участвующих в этом процессе.

По словам генерального исполнительного директора компании "Maersk" и руководителя блокчейн-платформы TradeLens Майка Вайта, Государственный таможенный комитет Азербайджана прилагает все большие усилия для цифровизации торговли, в связи с чем в компании считают важным наладить совместное сотрудничество в этом направлении.

Отметим, что в рамках встречи между сторонами был подписан документ в целях подключения Госкомтаможни к платформе TradeLens. Документ подписали зампред ГТК Игбал Бабаев и генеральный исполнительный директор компании "Maersk" и руководитель TradeLens Майк Вайт.

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