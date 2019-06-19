Компания Azercell, которая всегда поддерживает инновационные идеи и инициативы, на этот раз оказала поддержку призыву "İmzanı Tanıt", набравшему популярность за последние дни в социальных сетях.

Следует отметить, что начиная с июня месяца известные блогеры, ведущие и представители СМИ создали резонанс в социальных сетях, призывая уверенных в своём таланте и способностях творческих людей, поделиться своими работами под хэштегом #imzanitanit и заявить о себе широкой общественности. Этот призыв за короткое время завоевал всеобщее одобрение, и сотни талантов, сплотившись вокруг этой идеи, продемонстрировали своё мастерство в социальных сетях.

Компания Azercell, которая способствует профессиональному и личностному развитию молодежи, повышению культуры чтения, осталась неравнодушной к социальной инициативе "İmzanı Tanıt", раскрывающей таланты. С целью поддержки социальному движению самые интересные посты будут отобраны специальным составом жюри компании и представлены всей стране на страницах Azercell в социальных сетях.

Компания Azercell, которая стремится сделать последние инновации цифрового мира более доступными, на этом не остановилась. Компания оценивает призыв "İmzanı Tanıt" как возможность содействовать развитию малого предпринимательства в нашей стране и пропаганде исторического и национального культурного наследия Азербайджана. Компания заявила, что с целью более широкого признания проекта, наряду с оказанием поддержки в социальных сетях, в скором времени предоставит в пользование платформу "İmzanı Tanıt". Сайт будет способствовать признанию трудов творческой деятельности мастеров не только внутри страны, но и за её пределами, и ещё раз продемонстрирует всему миру, что наша страна является родиной талантов.

Следите за нами на страницах в инстаграм @azercell и @imzanitanit, а также на соответствующих Facebook страницах и будьте в курсе последних событий проекта!

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