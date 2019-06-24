Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 150 миллионов манатов в ходе проведенного сегодня депозитного аукциона. Об этом сообщает Trend со ссылкой на банк, передает Day.Az.

Как отмечается в сообщении ЦБА, спрос со стороны банков значительно превысил предложение и составил 813,4 миллиона манатов.

Средства привлечены сроком на 14 дней доходностью 6,51 процента.

Аукцион прошел на торговой платформе Bloomberg.

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