В январе-мае 2019 года транспортным сектором Азербайджана было перевезено 90,5 миллиона тонн грузов, что на два процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, передает в пятницу Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Автомобильным транспортом было перевезено 62,8 процента всех грузов, 27,8 процента - трубопроводным, 6,5 процента - железнодорожным, 2,8 процента - морским, 0,1 процента - воздушным транспортом.

Пассажирским транспортом за отчетный период год было перевезено 791,1 миллиона человек, что на 1,5 процента больше аналогичного показателя 2018 года. Основная часть (87,3 процента) пассажиров была перевезена автомобильным транспортом, 12,5 процента пришлось на долю метрополитена, а оставшаяся часть - на другие виды транспорта.

Железнодорожным транспортом было перевезено 5,8 миллиона тонн грузов, а также 1,3 миллиона пассажиров, что на 5,7 и на 21 процент соответственно больше показателя 2018 года.

В среднем за сутки число загруженных железнодорожных вагонов составило 277, разгруженных - 392. Среднесуточная загрузка вагонов на северном направлении железной дороги составила 10,8 тысячи тонн, западном - 4,3 тысячи тонн, южном - 0,7 тысячи тонн.

Морским транспортом за отчетный период было перевезено 2,56 миллиона тонн грузов, что на 27,6 процента меньше показателя 2018 года. На долю нефтяных грузов пришлось 27,6 процента перевезенных грузов. Объем грузов, обработанных в портах Азербайджана, в январе-мае текущего года составил 3,35 миллиона тонн, из которых 91,4 процента от общего объема составили транзитные грузы (3,07 миллиона тонн). На первое июня этого года объем оставшихся грузов в портах составило 99,4 тысячи тонн. Число пассажиров, перевезенных данным видом транспорта, по сравнению с прошлым годом выросло на 18,3 процента, составив 7,1 тысячи человек.

Автомобильным транспортом за отчетный период было перевезено 56,9 миллиона тонн грузов, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 2,4 процента.

Объем пассажирских перевозок автотранспортом за указанный период составил 690,4 миллиона человек (рост на 1,8 процента по сравнению с 2018 годом). В частности, 95,9 процента пассажиров было перевезено автобусами, 4,1 процента пришлось на услуги такси. Грузооборот был увеличен на 2,4 процента, пассажирооборот - на 1,9 процента.

Объем пассажирских перевозок метрополитеном составил 98,6 миллиона человек, уменьшившись на 0,9 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Воздушным транспортом за отчетный период было перевезено 856,2 тысячи пассажиров, что на 3,4 процента больше показателя 2018 года. На долю частного сектора пришлось 0,2 процента перевозок этим видом транспорта. Грузовые перевозки воздушным транспортом за год снизились на 9,9 процента и составили 79,9 тысячи тонн.

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