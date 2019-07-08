За 2018 год Национальный депозитарный центр Азербайджана увеличил совокупные активы на 73,9 процента. Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные аудированного отчета, проведенного компанией Baker Tilly Audit Azerbaijan CJSC, передает Day.Az.

Согласно отчету, совокупные активы составили 29,478 миллиона манатов. В структуре активов долгосрочные активы по сравнению с 2017 годом сократились на 1,4 процента, составив 3,117 миллиона манатов. Основные средства в виде недвижимости и оборудования составили 464,487 тысячи манатов. Нематериальные активы, незначительно увеличившись, достигли 2,286 миллиона манатов. Объем инвестиционного имущества сократился на 4,1 процента, до 343,946 тысячи манатов. Актив по отложенному налогу на прибыль составил 21,362 тысячи манатов. Объем инвестиций по сравнению с 2017 годом остался без изменений - 1,585 тысячи манатов.

Объем краткосрочных финансовых активов сократился в 3,6 раза, составив 694,65 тысячи манатов. Объем наличных средств и остатков на банковских счетах значительно вырос за год в 2,3 раза до 25,583 миллиона манатов. Прочие текущие активы сократились в 3,4 раза, составив 82,225 тысячи манатов.

Объем краткосрочных обязательств увеличился почти в 2,3 раза, составив 23,233 миллиона манатов. Кредиторские задолженности составили 25,622 тысячи манатов.

Совокупный капитал вырос на 2,8 процента, составив 6,218 миллиона манатов. Рост наблюдается за счет увеличения объема капитальных резервов на 5,3 процента, до 3,39 миллиона манатов. Уставный капитал, оставшись без изменений, составил 2,7 миллиона манатов. Нераспределенная прибыль составила 128,052 тысячи манатов.

Операционные доходы Центра сократились на 29,3 процента, составив 2,596 миллиона манатов. Расходы тоже, в свою очередь, сократились почти на 32 процента, составив 2,532 миллиона манатов. В результате операционная прибыль составила 64,678 тысячи манатов.

Финансовые доходы Центра составили 169,134 тысячи манатов. После вычета налога на прибыль в размере 62,675 тысячи манатов чистая прибыль составила 170,136 тысячи манатов.

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