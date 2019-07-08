В июне 2019 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 331,663 миллиона манатов, что на 13,1 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на статистические данные ведомства, передает Day.Az.

Поступления в госбюджет по линии Госкомтаможни формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

В июне текущего года таможенные пошлины составили 80,02 миллиона манатов, или 24,1 процента от всех поступлений, НДС - 227,7 миллиона манатов (68,7 процента), акцизы - 20,6 миллиона манатов (6,2 процента), дорожный налог - 3,3 миллиона манатов (чуть больше одного процента).

За первое полугодие текущего года по сравнению с шестью месяцами прошлого года поступления от таможенных пошлин выросли на 17,4 процента, от НДС - на 27,8 процента, от акцизов - в 1,8 раза, а от дорожного налога - на 16,8 процента.

В январе-июне 2019 года поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана составили 2,065 миллиарда манатов, что на 27,6 процента превышает прошлогодний показатель.

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