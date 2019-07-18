SOCAR Georgia Gas, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), получила в собственность газопроводы в ряде регионов Грузии общей протяженностью 708,5 тыс. метров, сообщает Day.Az со ссылкой на Bussines Грузия.



Согласно опубликованному на официальном сайте правительства страны распоряжению, газопроводы переданы азербайджанской компании за 24,2 млн лари (около $8,5 млн по текущему курсу) в порядке прямой продажи.



SOCAR Georgia Gas стала владельцем газопроводных сетей на территории более 20 муниципалитетов на востоке и западе Грузии.



Согласно условиям сделки, стоимость приобретенного имущества должна быть полностью выплачена в течение 18 лет.



Как сообщалось, год назад SOCAR Georgia Gas получила в собственность также в порядке прямой продажи газопроводы в ряде регионов Грузии общей протяженностью 594 тыс. метров за 21,3 млн лари ($9,5 млн по тогдашнему курсу).



Правительство Грузии и ГНКАР 26 декабря 2008 года подписали договор, в соответствие с которым азербайджанской стороне на условиях вложения инвестиций в газовую инфраструктуру страны были переданы в управление 23 региональные газораспределительные компании, а также ряд газовых хозяйств и сетей. В октябре 2012 года ГНКАР стала владельцем компании "Итера-Грузия, 100%-ной "дочки" Itera International Energy LLC, став практически единственным поставщиком и распределителем природного газа в Грузии.



В настоящее время ГНКАР является основным поставщиком в Грузию природного газа. Дочерние компании ГНКАР заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

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