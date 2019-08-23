Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) наращивает портфель проектов в Азербайджане в различных отраслях, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент банка Дмитрий Панкин, передает Day.Az.

"Мы работаем совместно с Европейским банком реконструкции и развития и с Азиатским банком развития по проекту "Шах Дениз -2". У нас синдикат банков. ЧБТР выделил 60 миллионов долларов на этот проект", - сказал он.

Панкин также рассказал о сотрудничестве с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR.

"У нас большой текущий проект с SOCAR. Мы предоставили 50 миллионов долларов на торговое финансирование компании. Сотрудничество с SOCAR нам представляется очень удачным. Мы хотели бы продолжить работу в этом направлении. Средства в национальной валюте, полученные в результате размещения первого займа ЧБТР в Азербайджане, мы направляем на поддержку развития малого и среднего бизнеса. В настоящее время нами разрабатывается ряд проектов в области электроэнергетики, производства оборудования для нефтегазовой промышленности, поддержки торгового финансирования", - сказал президент ЧБТР.

Отметим, что АБР и ЕБРР при участии ЧБТР в 2015 году договорились о предоставлении пакета финансирования в размере почти одного миллиарда долларов для проекта "Шах Дениз-2".

ЕБРР и АБР предоставят кредит на 250 миллионов долларов, а ЧБТР - 60 миллионов долларов.

Запланировано, что остальная часть финансирования будет предоставлена группой коммерческих кредиторов.

ЧБТР основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

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