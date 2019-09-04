Ни для кого не секрет, что почти в каждой азербайджанской семье есть хотя бы один продукт от Samsung: начиная от холодильников и заканчивая мобильным телефоном.

И в преддверии своего 50-летнего юбилея компания Samsung в благодарность за доверие к бренду организует специальный проект под лозунгом "Азербайджан выбирает Samsung". Компания искренне верит, что каждый ребенок должен получать качественное образование и при поддержке Фонда "Nargis" Samsung планирует организовать специальные образовательные комнаты в 3-х школах в Губе, Билясуваре и Товузе. Комнаты будут оснащены инновационными продуктами Samsung, что позволит облегчить образовательный процесс и ознакомить учащихся с цифровыми технологиями.

Samsung хочет внести свой вклад в будущее детей Азербайджана и отдать дань своему преданному потребителю в лице азербайджанского народа. Также планируется организовать специальный тур по районам Азербайджана, в рамках которого кинотеатр на колесах будет разъезжать по регионам и представлять детям сеансы мультфильмов. Киносеансы будут устраиваться на открытом воздухе, в приятной атмосфере, где дети смогут насладиться интересным мультфильмом и получить много положительных эмоций. Главная особенность данной задумки заключается в том, чтобы дети смогли с удовольствием провести последние дни каникул и с новыми силами отправились в школу. Также маленьких кинозрителей ждут специальные подарки от Samsung.