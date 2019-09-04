С 4 по 6 сентября Владивосток снова принимает Восточный экономический форум. Учрежденное в 2015 году международное мероприятие отмечает в этом году свой юбилей - пятилетие. Как и ранее форум пройдет на территории Дальневосточного федерального университета на Русском острове, под крышей которого соберутся делегаты более чем из 60 стран мира. В прошлом году в работе ВЭФ приняли участие более 6 тыс. участников и более 1 тысячи представителей СМИ. Основная часть гостей - это жители стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Традиционно, самые многочисленные делегации ожидаются из Китая и Японии (более полутора тысяч человек), Республики Кореи (более 300 человек), Монголии, Новой Зеландии, а​ также США и Великобритании. Среди них политики, руководители крупного и среднего бизнеса, эксперты, ученые и журналисты, которые будут обсуждать глобальные и региональные вопросы развития Дальнего Востока, сделают шаг на пути укрепления и расширения торгового сотрудничества.

Восточный экономический форум демонстрирует постоянный рост эффективности, вместе с которым возрастает его международное значение. В общей сложности организаторы ожидают подписание на Форуме более 200 соглашений на общую сумму не менее 3 триллионов рублей.

По словам экспертов, в условиях замедления глобализации рынка и необходимости поиска альтернативных макроэкономических импульсов, развивающиеся рынки, каким сегодня является Азербайджан, представляют для крупных инвесторов повышенный интерес.

В свою очередь, Баку получит доступ к эксклюзивным современным разработкам по развитию транспортно-логистического потенциала с использованием морских портовых возможностей. Наиболее результативными в этих целях могут выступить т.н. страновые бизнес-диалоги, бизнес-завтраки, а также целые тематические блоки. Кроме того, на специальных сессиях к обсуждению экспертов будут предложены вопросы, связанные с совершенствованием нормативно-правовой основы в сфере инвестиций. Целый блок будет посвящен развитию современного туризма и влиянию на эти процессы мировых политических и экономических явлений. Свои доклады также представят члены технологических компаний в сфере робототехники, искусственного интеллекта, биомедицины, новых материалов, био- нано- и нейротехнологий, IT, приборостроения.

Организаторы мероприятия, в лице полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, пожелали участникам и гостям Форума удачи и успехов, отметив, что Дальний Восток открыт для сотрудничества.

Надеемся, что нашей делегации удастся максимально эффективно использовать площадки Восточного экономического форума для укрепления и развития своих экономических связей с дальневосточными регионами России, а также расширить портфель контрактов с ведущими предприятиями стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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