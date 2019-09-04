В январе-июле текущего года товарооборот Азербайджана со странами-участниками Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) увеличился на 32 процента.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев во время встречи с генсеком ССТГ Багдадом Амреевым.

По словам министра, в 2018 году товарооборот Азербайджана со странами ССТГ увеличился на 29 процентов.

Мустафаев также отметил, что планируется открытие торгового дома Азербайджана в городе Нур-Султан (Казахстан).

На встрече стороны обсудили текущее состояние экономического сотрудничества, возможности его расширения, создания совместного инвестиционного фонда и торгово-промышленной палаты.

Также состоялся обмен мнениями о предстоящем саммите ССТГ, который пройдет в Азербайджане в октябре 2019 года. Было отмечено, что саммит послужит расширению экономических отношений и создаст новые возможности для развития сотрудничества в области малого и среднего предпринимательства.

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