Знаете ли вы, когда в Азербайджане появились первые программисты? С какими сложностями они сталкивались тогда? Какие возможности для обучения открываются перед молодыми представителями данной профессии сейчас? Об этом в своем интервью рассказывают доцент кафедры Информационных технологий и программирования Бакинского Государственного Университета, Кавалер Ордена "Шохрет" Рамин Махмудзаде и руководитель отдела цифрового инжиниринга PASHA Bank Вусал Халилов.

- Рамин муаллим, мы знаем вас как одного из ведущих экспертов по информационным технологиям с колоссальным профессиональным опытом, кто готовил первых азербайджанских специалистов сферы İT....

- Да, вы правы, мне первому выпала честь заниматься с азербайджанскими школьниками и студентами, готовить их к различным соревнованиям по информационным технологиям еще в советский период. С учениками средних школ я стал заниматься с 1962 года. Сначала в школе N164, а затем в школе N134 появились первые в Азербайджане классы программистов.

- Когда молодые специалисты из Азербайджана получили свой первый шанс продемонстрировать свой талант на международном уровне?

- Первое участие во Всесоюзной Олимпиаде по информатике, где мы заняли 3 место, азербайджанские студенты приняли в 1982 году, а школьники чуть позже - в 1989 году. Четыре года спустя, начиная с 1993 года, азербайджанские учащиеся стали представлять страну на международных олимпиадах по информационным технологиям.

Талант местной молодежи был просто огромен. К примеру, в старших классах ученики классов программистов не на шутку спорили с учителями на предмет решений дифференциальных уравнений, предлагая свои различные новые варианты, и я сейчас ничуть не преувеличиваю. Как итог, многие азербайджанские студенты того поколения сейчас являются ведущими специалистами, руководителями и топ-менеджерами в крупных компаниях по всему миру.

- Пожалуйста, поделитесь с читателями, с какими трудностями вы сталкивались при подготовке первых отечественных программистов?

- Они были такие же, как у всех в то время, а главное - это недостаток технического оснащения и литературы. Это сейчас в Интернете вы можете найти литературу по любой теме и любой сложности. А в то время мы все постигали так называемым "методом тыка". Для нас самым современным компьютером для программирования была электронно-вычислительная машина "Урал 1" со скоростью 100 операций в секунду. Школы оснащались и "Корветами", и "Ямахами", и ДВК. Это была для нас фантастика, мы все "горели" и жаждали новых знаний. В то время любой педагог информатики старался досконально постичь свою специальность. Трудно было с техникой, с литературой и трудно было готовить программистов. А сейчас, конечно, же, как и во всем мире, в нашей стране существуют все предпосылки к взращиванию талантов в сфере информационных технологий, сильных программистов и разработчиков. И наша задача - воспользоваться предоставляемыми нам возможностями.

- На чем, на ваш взгляд, следует акцентировать внимание при подготовке молодых специалистов в настоящее время?

- Сейчас, мне кажется, следует уделять большее внимание профессиональной подготовке педагогов, которым отведена важнейшая роль,- заинтересовать ученика и дать ему качественные знания, чтобы он сам тянулся к ним. Таким образом, если мы хотим поднимать уровень компьютерной грамотности, надо начинать с подготовки учителей, повышать их уровень знаний. Сейчас для этого у нас есть все необходимое.

- Вусал муаллим, прошу вас присоединится к разговору и рассказать о деятельности Цифровой лаборатории PASHA Bank, где собрались одни из лучших молодых представителей профессий, связанных с информационными технологиями. Какие основные цели ставятся перед подразделением?

- Одной из главных задач Цифровой лаборатории являются внесение вклада в становление PASHA Bank в качестве первого цифрового банка региона и развитие рынка информационных технологий в банковском секторе страны. Причем это касается как технической стороны вопроса, в том числе применения новейших технологий, так и развития человеческого потенциала и расширения фундаментальных знаний местных специалистов сферы İT.

В своей повседневной работе мы придерживаемся agile-подхода и используем самые современные технологии, которые только совсем недавно стали применятся в странах Старого света. Помимо этого, мы также используем микросервисы, облачные технологии, DevOps решения, становясь при этом независимыми от языков программирования и рамочных решений. Все это подразумевает под собой гибкость, широкие возможности и скорость достижения поставленных перед нами целей.

Акцентируя внимание на развитии кадрового потенциала в стране, в ближайшем будущем мы планируем провести соревнование PASHA Bank Cup, к участию в котором будут приглашены талантливые местные программисты. Мы очень рады тому, что в этом мы можем рассчитывать на поддержку Рамина Махмудзаде - одного из тех, кто сыграл большую роль в развитии сферы информационных технологий в нашей стране.

- Какова главная задача PASHA Bank Cup? Кто сможет принять участие в этом соревновании?

- Мы позиционируем PASHA Bank Cup в качестве престижного соревнования среди программистов разных возрастов, которые смогут проявить свои лучшие профессиональные качества, получить новые фундаментальные знания и расширить свои навыки. В рамках соревнования, которое будет проведено в несколько этапов среди различных возрастных категорий - от школьников до взрослых программистов, определятся лучшие специалисты, которые будут награждены ценными призами от Банка.

- Пожалуйста, поделитесь вашими ожиданиями от проведения PASHA Bank Cup.

РМ: Несмотря на то, что победители соревнования получат призы от организаторов, главной наградой для участников станут полученные ими фундаментальные знания. И я очень рад этому, так как в первую очередь именно фундаментальные разносторонние знания помогают побеждать на олимпиадах, крупных соревнованиях за рубежом, и именно на них вкупе с практическими навыками обращают внимание лучшие мировые компании - работодатели.

ВХ: Абсолютно согласен. Здесь миссия Рамин муаллима совпадает с нашей задачей: обучать, поддерживать стремление работать над собой, становиться лучшим и добиваться поставленных целей. Чем больше будет проводиться подобных престижных соревнований, тем лучше будет как для самих участников, так и для страны в целом. Хочу пожелать всем программистам, которые будут участвовать в PASHA Bank Cup, удачи и достижения новых высот в своей профессии!

- Благодарим Вас!

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