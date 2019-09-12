Азербайджан начал экспортировать кукурузу в Грузию.

Как передает Day.Az, об этом сообщили эксклюзивно Trend в министерстве сельского хозяйства.

Как сообщили в ведомстве, в этом году в стране кукурузой засеяны 32,9 тысячи гектаров, что на 4,1 процента больше в сравнении с прошлым годом.

Что касается произведенной продукции, то за семь месяцев этого года с трех тысяч гектаров собрано 14,4 тысячи тонн кукурузы, что на 2,9 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сбор урожая в этом году составил 47,9 центнера на гектар.

В минсельхозе подчеркнули, что Азербайджан приступил к экспорту кукурузы за рубеж, и в Грузию отправлено 0,9 тонн кукурузы. Существуют благоприятные условия для расширения экспортной географии этой культуры.

Отметим, что за последние 20 лет на опытном участке лаборатории Азербайджанского государственного аграрного университета были проведены работы по скрещиванию и селекции, в результате чего были достигнуты высокие результаты и обогащен генофонд. Так, в 2011 году впервые был "районизирован" и получен новый сорт кукурузы "ADAU-80". В настоящее время этот сорт широко выращивается во многих районах и фермерских хозяйствах. Этот сорт превосходит другие, как местные, так и завезенные из-за рубежа сорта, не только по урожайности, но и по объему зеленой массы.

Другой сорт - "Гянджа" ("Gəncə"), полученный в результате научно-исследовательских работ, проведенных в Аграрном университете, с 2014 года был районизирован и включен в государственный реестр.

Госстандарт также удачно прошел и новый сорт кукурузы "Урожайный" ("Məhsuldar").

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