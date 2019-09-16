До конца текущего года откроется очередная служба "Друг МСБ" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ). Как передает Day.Az, об этом эксклюзивно сообщил Trend председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов.

По словам председателя, служба "Друг МСБ", откроется в Мингячевире.

"В дальнейшем мы планируем открыть офисы Агентства по развитию МСБ во всех регионах страны. В настоящее время Агентство работает над проектом "Дома малого и среднего бизнеса", который будет функционировать в формате " Единого окна" для оказания поддержки предпринимателям - субъектам малого и среднего бизнеса. Полагаю, что служба "Дом МСБ" сыграет значимую роль в дальнейшем совершенствовании деятельности Агентства, а также в развитии малого и среднего предпринимательства в Азербайджане", - сказал Орхан Мамедов.

Председатель правления Агентства, отметил, что согласно указу главы государства в целях проведения исследований внутреннего рынка будет оказана финансовая поддержка микро-, малому и среднему бизнесу.

"Государство оплатит 80 процентов расходов на исследования внутреннего рынка, проводимых на основе обращений субъектов микро- предпринимательства, и 50 процентов - для субъектов малого предпринимательства. В целом размер средств, выделяемых на каждое исследование, предусмотрен до 20 тысяч манатов", - сказал Мамедов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства. Согласно указу было создано публичное юридическое лицо Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Служба "Дом МСБ" будет оказывать ряд услуг, в том числе по проведению тренингов, оказанию консалтинговых, информационных, финансовых и других услуг.

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