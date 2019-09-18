Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Список товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно поправке, в третьей части Списка слова "природный газ" заменены словами "транспортировка природного газа по трубопроводам, оптовая и розничная продажа".

В соответствии с этим изменением, из Списка удалены части четвертая (сжиженный газ (оптовая продажа)) и 11-я (услуги по транспортировке по трубопроводам, хранению и распределению).

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