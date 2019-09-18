https://news.day.az/economy/1157322.html В Азербайджане цены на эти товары и услуги будут регулироваться государством
В Азербайджане цены на эти товары и услуги будут регулироваться государством
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Список товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно поправке, в третьей части Списка слова "природный газ" заменены словами "транспортировка природного газа по трубопроводам, оптовая и розничная продажа".
В соответствии с этим изменением, из Списка удалены части четвертая (сжиженный газ (оптовая продажа)) и 11-я (услуги по транспортировке по трубопроводам, хранению и распределению).
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