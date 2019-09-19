Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 18 сентября составила 67,33 доллара за баррель, что на 1,37 доллара ниже предыдущего показателя. Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в среду составила 66,52 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 1,38 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в среду составила 62,47 доллара за баррель, что на 1,43 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 сентября составила 64,25 доллара за баррель, что на 1,45 доллара меньше предыдущего показателя.

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