Со дня подписания 20 сентября 1994 года "Контракта века" на разведку и разработку блока морских нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" прошло уже 25 лет. Именно к этой дате приурочено празднование работниками нефтяной отрасли Азербайджана своего профессионального праздника - Дня нефтяника.

"Контракт века" по праву можно считать основой, которая определила главные тенденции нефтяной стратегии Азербайджана, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и превратившей Азербайджан в одно из быстроразвивающихся государств мира.

Нефтегазовый сектор и сейчас продолжает оставаться локомотивом экономики Азербайджана. После обретения независимости страна достигла больших успехов в развитии отрасли, в которой в последние годы существования СССР наблюдался застой. Отрасль начала возрождаться. Был подписан ряд контрактов на разработку месторождений как на суше, так и на море. В результате Азербайджан с партнерами начал разработку таких гигантских углеводородных месторождений, как блок нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатное месторождение "Шах Дениз" на Каспии.

Азербайджан, давно зарекомендовавший себя в качестве надежного поставщика нефти на мировой рынок, находится на пороге вывода собственного газа на европейский рынок. "Южный газовый коридор" позволит Европе диверсифицировать свои источники получения углеводородов и повысить энергобезопасность, а Азербайджану - обрести новый рынок в лице Европы.

В рамках обеспечения поставок газа на новый рынок 17 декабря 2013 года было принято окончательное инвестиционное решение по второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз", газ с которого в объеме 10 миллиардов кубометров поступит на европейский рынок, а шесть миллиардов кубометров будут ежегодно поставляться в Турцию.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения уже с прошлого года экспортируется в Турцию путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) газопровода. С готовностью Трансадриатического (TAP) газопровода в 2020 году азербайджанский газ, общие запасы газа которого составляют около трех триллионов кубических метров, потечет на европейский рынок.

Первоначальная пропускная способность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью расширения до 20 миллиардов. До ТАР, который берет начало на турецко-греческой границе, азербайджанский газ будет доставляться по территории Турции по Трансанатолийскому газопроводу. До TANAP же газ будет доставляться по 700-километровому Южнокавказскому газопроводу, мощности которого будут расширены.

По прошествии 25 лет с подписания "Контракта века" дата 20 сентября была увековечена в очередной раз, когда именно в этот день прошла церемония, на которой был дан старт проекта расширения Южнокавказского газопровода, что фактически ознаменовало начало реализации проекта "Южного газового коридора".

Возможности газотранспортной инфраструктуры, которая практически уже создана в рамках "Южного газового коридора", позволят в будущем обеспечить транспортировку на европейский рынок дополнительных объемов газа с других месторождений Азербайджана, а также газа других стран Каспийского региона, что внесет свой вклад в укрепление экспортного и развития транзитного потенциала страны.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!