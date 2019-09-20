В августе текущего года в Азербайджане началась регистрация сельхозпроизводителей и владельцев сельскохозяйственных земель. За этот период было зарегистрировано около 11 тысяч человек. Об этом сказал заместитель министра налогов Сахиб Алекперов на мероприятии в Газахе, посвященном вопросам организации прозрачного и строгого учета в сфере сельского хозяйства, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, у около 3500 налогоплательщиков уточнены сферы деятельности, из них у 1359 - изменены.

Алекперов также отметил, что активизировалась деятельность 200 налогоплательщиков.

Замминистра сказал, что обременение производителей налогами не является основной целью, главное - создание совместно с другими госструктурами и муниципалитетами системы учета, отражающего реальную ситуацию.

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