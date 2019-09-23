Азербайджан и Саудовская Аравия работают над подписанием 8 новых соглашений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии, посвященном Национальному дню Саудовской Аравии.

"На сегодня между двумя странами подписаны 20 документов в разных сферах экономики, стороны работают над восемью новыми документами", - сказал он.

Далее министр отметил, что между Азербайджаном и Саудовской Аравией существуют прочные братские отношения.

"В 1991 году 30 декабря Саудовская Аравия стала одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. В феврале 1992 года между двумя странами были установлены дипломатические отношения", - сказал Шарифов.

Он отметил, что страны также успешно сотрудничают в рамках международных организаций.

"Саудовская Аравия поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. Азербайджан высоко ценит принципиальную позицию Саудовской Аравии в этом вопросе", - сказал министр.

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