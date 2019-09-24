Ситуация на мировом рынке нефти становится все напряженнее. Атака хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии, из-за которой королевство сократло добычу аж на 5,7 млн баррелей нефти в сутки, оказалась куда более значительной, чем об этом говорилось до этого.

Так, The Wall Street Journal сообщила, что Saudi Aramco, возможно, потребуются месяцы вместо обещанных руководством компании 10 недель, чтобы полностью восстановить работу подвергшихся атаке объектов.

По данным газеты, компания ведет активные переговоры с подрядчиками, предлагая дополнительную оплату за запчасти и ремонтные работы, обращаясь с просьбами о немедленной помощи.

По словам одного из саудовских чиновников, расходы на работы могут составить сотни миллионов долларов.

"Мы лихорадочно ищем запчасти. Картина не настолько благоприятная, как можно было бы подумать", - приводит газета слова одного источника в Саудовской Аравии.

Руководители Saudi Aramco официально заявляют, что производство удастся полностью восстановить к концу этого месяца.

Но, похоже, в эти заявления уже мало кто верит. Эксперты сходятся на том, что цены на нефть будут стабильно расти и не будут снижаться как минимум до конца текущего года.

Чаще всего экономисты описывают сценарий постепенного восстановления добычи: Саудовская Аравия будет восстанавливать инфраструктуру несколько месяцев, а рынок потеряет несколько миллионов баррелей в сутки. Такой сценарий считает базовым Алексей Кокин из банка "Уралсиб". "Это могло бы происходить примерно так: в течение очень недолгого времени будет восстановлено около 50% добычи, затем в более длительный период - еще 25%, а затем постепенно - остальной объем", - сказал эксперт в интервью Русской службе ВВС.

При таком развитии событий в ближайшие недели нефть будет колебаться в коридоре 65-70 долларов за баррель, полагает Кокин. Как и в предыдущем сценарии, в цену на нефть еще долго будет заложена премия за риск. "Рынок до этого недооценивал этот риск, а теперь ему напомнили о его реальности", - уверен он.

Что касается фактических цен на нефть, то вторник начался снижением котировок. Цены на североморскую нефть Brent снизились на 0,4%, до 64,5 долларов за баррель. Стоимость западнотехасской нефти WTI к этому времени снизилась на 0,32%, до 58,45 долларов за бочку.

И Саудовская Аравия тут совершенно не при чем. Цены на "черное золото" снижаются на опасениях участников торгов относительно замедления европейской экономики. Инвесторов разочаровал композитный индекс деловой активности в Германии, который упал до минимальных за семь лет значений. Как сообщалось днем ранее, PMI в сфере услуг и промышленности ФРГ составил 49,1 пункта. Как раз фактор проблем на объектах Saudi Aramco будет поддерживать цены еще долго.

Что же касается азербайджанской нефти, то по итогам недели средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 68,5 доллара за баррель, что на 3,36 доллара больше показателя предыдущей недели. Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 71,10 доллара за баррель, минимальная - 67,33 доллара за баррель.

Если учесть, что в текущем году в бюджете Азербайджана заложена стоимость барреля на уровне 60 долларов, а в госбюджете на 2020 год - и вовсе на отметке 55 долларов за баррель, то нынешняя ситуация как нельзя более благоприятна для нашей страны.

Безусловно, наша страна достигла большого прогресса в диверсификации национальной экономики, развитии и возрождении ненефтяных отраслей, но очевидно, что нефтегазовая промышленность останется драйвером развития всей страны еще долгие годы. Как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии, посвященной 25-летию "Контракта века" и Дню нефтяников, дальнейшее успешное развитие нефтегазового сектора остается одним из приоритетных вопросов. "Я повторяю это потому, что проводимую нами политику в области экономического развития, мы, естественно, строим на ненефтяном секторе. Однако следует знать, что если нефтяной сектор не будет развиваться, то наш ненефтяной сектор не сможет сегодня обеспечивать потребности страны", - сказал глава государства.

Экономика Азербайджана уже не раз доказывала свою прочность перед внешними факторами. Так было и во время мирового кризиса 2008 года, и в более поздние годы, когда весь мир и наших соседей лихорадило. Благодаря продуманной политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, негативный эффект от глобальных кризисных тенденций был минимальным: никакого значительного ущерба ни Азербайджан, ни экономика, ни самое главное, граждане нашей страны, не понесли.



Нынешняя же ситуация вокруг цен на нефть существенно отличается от динамики предыдущих лет: да, все эксперты сходятся на том, что мир стоит на пороге очередного нефтяного кризиса. Но Азербайджан в этой ситуации будет только в выигрыше, потому что любое потрясение на Ближнем Востоке, а тем более полномасштабный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией и ее союзниками, только укрепит нефтяные котировки.



А это значит, что Азербайджан извлечет дополнительные деньги, десятки миллионов долларов дополнительной прибыли. А это означает еще больше инфраструктуры, еще больше отремонтированных школ, детских садов и больниц, еще больше решенных социальных задач. А экономическая и политическая стабильность, царящие в нашей стране, делают Азербайджан еще более устойчивым к любым кризисным трендам.



Азер Гасымлы

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