Что такое Albatros?

Конечно, каждому жителю столицы, кто любит и умеет одеваться со вкусом, модно и удобно, знакома эта сеть мужской одежды и аксессуаров. Но Albatros - это не просто магазин. Это место, где мужчина может полностью снять с себя груз мыслей о своем гардеробе и отдать его в руки опытным консультантам, которые подберут комплекты от нижнего белья до пальто на все случаи жизни!

Современный мужчина живет в бешенном ритме, много работает, занимается спортом, старается уделять время семье и успеть качественно отдохнуть. У него нет времени на долгие походы по магазинам - в один за костюмом, в другой за обувью и в третий за пуловером, в четвертый за аксессуарами. Ему важно высокое качество, безупречный стиль и скорость, соответствующая скорости его жизни. Все это предлагает Albatros!

В видеоролике, представляющем осенне-зимнюю коллекцию, мы видим широкие возможности магазина - одежда и аксессуары для работы, на каждый день, для активного или пассивного отдыха или посиделок с друзьями. В Albatros вы можете приобрести безупречные костюмы Hugo Boss и Angelo Nardelli, знаменитые пуловеры Ralph Lauren, комфортную обувь Lloyd и Doucals, головные уборы Karl Lagerfeld, иконические очки Ray Ban, кожаные аксессуары Picard, элегантные галстуки Altea и дополнить все броскими часами Shinola. Подбор полного гардероба на весь сезон займет всего пару часов вашего бесценного времени!

Ознакомиться с последними коллекциями мировых брендов можно в магазинах Albatros по адресам:

Ул. Расул Рза, 3А, Тел: 050 229 6020

Ул. Бакиханова, 26М, Тел: 050 277 8081

Пр-т Ататюрка, 44, Тел: 050 250 9692

Ул. Р.Бейбутова, 122В, Тел: 050 255 4464

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