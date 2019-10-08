Присоединение Азербайджана к проекту "Применение пакета мер против размывания налогооблагаемой базы и перемещения прибыли (BEPS)" является шагом к достижению прозрачности в международном налогообложении, заявил глава отдела развития Центра налоговой политики и администрирования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Бен Дикинсон на пятом региональном заседании, посвященном проекту BEPS.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на слова члена правления ОЭСР, данный проект предусматривает отражение внутренних законодательных актов государств с целью борьбы со случаями, способствующими размыванию налогооблагаемой базы, и положений, принятых ОЭСР в качестве стандарта в заключаемых ими международных соглашениях, передает Day.Az.

В настоящее время к этому проекту присоединились 134 страны.

Выступивший на мероприятии заместитель министра по налогам Илькин Велиев отметил, что развитие международного налогового сотрудничества и применение международных стандартов в этой области является одним из успешных путей в борьбе с уклонением от налогообложения. Замминистра проинформировал участников мероприятия о проводимых реформах в налоговой системе Азербайджана, отметив, что проделана важная работа по снижению "теневой" экономики и улучшению налоговой среды, легализации неофициального рынка труда, стимулированию развития малого и среднего предпринимательства посредством более эффективных налоговых льгот, совершенствованию налогового администрирования и оцифровке.

Велиев также отметил, что Азербайджан еще не присоединился к инклюзивным рамкам BEPS, но правительством уже проделана важная работа по внедрению международных стандартов по обмену информацией, и эта деятельность продолжается.

Региональное заседание с участием около 80 представителей министерства налогов, местных и иностранных государственных органов, частного сектора, учебных заведений, международных и региональных организаций планируется продолжить до десятого октября.

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