Завершил высшее образование и есть интерес работать в сфере информационных технологий? Тогда не теряй время и прими участие в проекте AccessBank-а "Coders League"!

Поверь, ты ничего не потеряешь, взамен многое обретешь!

Из тех, кто обратится в банк до 25 октября, будут отобраны 15 людей, которые получат возможность пройти тренинг по банковской системе Temenos T24. Тренинги будут проводиться иностранными специалистами. Пятерых участников, показавших самые лучшие результаты, возьмут на работу в качестве T24 девелоперов. Отправляй свое резюме на электронный адрес cv@accessbank.az до указанной даты с пометкой "Coders League" и стань участником нашей лиги! Не упусти шанс стать специалистом одного из ведущих банков страны!

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