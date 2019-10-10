С целью улучшения энергообмена и расширения возможностей экспорта, из Азербайджана в соседние государства Иран и Грузию прокладываются высоковольтные линии электропередачи. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

Для повышения надежности энергообмена с Грузией и увеличения экспорта, в том числе, обеспечения выхода на энергетический рынок Европы путем транзита через Грузию, на протяжении 44 км реконструируется в двухцепном варианте 330-киловольтная ЛЭП "Агстафа-Гардабани".

124 опоры из 162, предусмотренных по проекту, уже установлены.

На 10-километровом участке воздушной линии проложены провода, на 13-километровом участке - оптический кабель.

Для повышения технических возможностей энергообмена между Азербайджаном и Ираном прокладывается новая 220-киловольтная ЛЭП "Масаллы-Астара (Иран)".

На линии протяженностью в 68 км будет 260 опор, 177 которых уже установлены, проведены провода на участке протяженностью в 8,7 км.

Кроме того, для улучшения энергообмена с Россией и повышения экспорта проектируется прокладка новой 330-киловольтной ЛЭП "Абшерон-Яшма-Дербенд".

Прокладка новых линий и реконструкция ЛЭП между государствами улучшит связи энергосистем и повысит потенциал выхода на международные энергетические рынки.

Отметим, что ОАО "Азерэнержи" проводит работы по реконструкции как на международных линиях электропередач, так и на внутренних линиях.

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