Транзитный коридор Lapis Lazuli имеет большое значение с точки зрения поставок афганской продукции в Азербайджан, а также транзитом по его территории в другие страны.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По словам министра, будут проводиться работы по продвижению этого коридора.

"Будут созданы условия для того, чтобы афганские компании могли представлять свою продукцию в Азербайджане, в свою очередь азербайджанским компаниям будут предоставлены необходимые условия, если они намерены работать в Афганистане", - добавил Мустафаев.

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