На минувшей неделе (7-11 октября) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 62,05 доллара за баррель, что на 0,5 доллара больше показателя предыдущей недели, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 63,92 доллара за баррель, минимальная - 60,64 доллара.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 56,17 доллара за баррель, что на 0,45 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 59,42 доллара за баррель, минимальная - 54,25 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 59,63 доллара за баррель, что на 0,58 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 60,92 доллара за баррель, минимальная - 58,39 доллара за баррель.

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