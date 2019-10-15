Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с делегацией во главе с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым, находящимся в Баку с визитом в рамках VII саммита стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства финансов, встреча подтвердила важность политических отношений высокого уровня между Азербайджаном и Узбекистаном и большой потенциал для дальнейшего расширения и развития инвестиционного, торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Шарифов подробно рассказал о макроэкономической ситуации в нашей стране, экономических реформах, проводимых правительством при Президенте Ильхаме Алиеве, мерах по укреплению финансового и банковского секторов, инвестиционной политики, а также деловой среды и социальной защиты. Он отметил, что дальнейшее развитие частного сектора является одним из приоритетных направлений экономической политики государства.

Поделившись своими взглядами на развитие сотрудничества между двумя странами, Умурзаков отметил заинтересованность в дальнейшем расширении общего товарооборота с Азербайджаном, а также развития связей в сфере промышленности, сельского хозяйства, сектора услуг и т.д. По его словам, подписание ряда соглашений, которые будут подготовлены в результате обсуждений в ходе визита узбекской делегации в Азербайджан, способствуют расширению торгово-экономических отношений между двумя странами.

Стороны обсудили сотрудничество в области макроэкономического, финансового и бюджетного управления, а также обменялись опытом в других областях.

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