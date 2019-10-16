Для успешного развития бизнеса вы всегда нуждаетесь в сильном и надежном партнере. Именно при поддержке такого партнера вы добьетесь поставленных целей гораздо быстрее.

AccessBank предлагает бизнес-пакет "Выгодное начало" для новых клиентов, являющихся юридическими лицами и частными предпринимателями.

Так, клиенты, отвечающие требованиям к минимальному обороту на счете, смогут приобрести бизнес-пакет и в течение первых 3 месяцев воспользоваться следующими преимуществами:

Комиссия за переводы внутри страны - 0%

Комиссия за переводы за пределы страны - 0%

Комиссия за выдачу неподтвержденных гарантий внутри страны - 0%

Комиссия за выдачу овердрафта - 0% Вдобавок, клиенты смогут получать дополнительный доход на остатки на своих бизнес-счетах до 3% годовых.

И это еще не все! Открытие счетов, бизнес-карты, зарплатные карты для сотрудников, а также услуга онлайн-банкинга предоставляются новым клиентам БЕСПЛАТНО.

Подключиться к бизнес-пакету возможно до 30 декабря. Это специальное предложение поможет предпринимателям сделать выгодный старт и выбрать надежного финансового партнера. AccessBank, являясь надежным партнером бизнеса, всегда нацелен на успешные результаты своих клиентов.

Более подробную информацию о кампании можно получить на официальном сайте банка, на страницах Facebook и Instagram, а также по номеру 151.

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