Сегодня Kapital Bank является лидером банковского сектора страны по размерам филиальной и партнерской сети, количеству активных карт рассрочки (такситных) на рынке, а также многим другим критериям. Первый банк страны, обслуживающий более 3 миллионов людей, почти каждый месяц предлагает клиентам новые акции и кампании. Естественно, наряду со всем этим, проводится и работа по улучшению качества обслуживания клиентов. Чтобы обсудить эти и другие вопросы, мы взяли интервью у Директора по Розничным Продажам Kapital Bank Рамиля Имамова.

В настоящее время BirKart - это карта, которая пользуется наибольшей популярностью у населения. Даже те, кто не получает зарплату или пенсию через Kapital Bank, могут приобрести карту рассрочки BirKart. Давайте поговорим немного об этом.

Наша главная цель - продолжить развиваться в сфере розничного банкинга, оставаясь при этом лидером в данной области. Одним из успехов в этом направлении за последние годы стало достижение высоких результатов в продажах продукта BirKart, сочетающего в себе функции кредитной карты и карты рассрочки. Только в начале 2019 года около 200 000 клиентов приобрели BirKart, что привело к тому, что в настоящее время общее число держателей BirKart достигло 430 000. Могу с уверенностью сказать, что первое место на рынке карт рассрочки принадлежит нашему банку. Так, около 65% всех держателей карт рассрочки в стране являются владельцами BirKart. Мы много работаем над тем, чтобы сделать BirKart более доступным и выгодным. С этого года мы начали формировать очень привлекательные условия получения BirKart для лиц, не получающих зарплату или пенсию через Kapital Bank. В результате количество таких клиентов начало расти с каждым днем.

Еще один успешный проект в этой области - сотрудничество с Небанковской кредитной организацией BirKart (НКО), основанной в этом году. Отмечу, что в настоящее время как в столице Баку, так и в городах Гянджа и Сумгайыт действуют 14 филиалов НКО. Эти филиалы осуществляют свою деятельность в основном по тому же адресу, что и партнерские магазины, в торговых центрах, а некоторые, разработанные в современном дизайне, уже с прошлого месяца функционируют самостоятельно. В филиалах НКО осуществляется продажа карт рассрочки BirKart, клиентам предлагаются различные виды сервисов через приложение BirBank, а также даются ответы на любые вопросы касательно предоставляемых услуг. В будущем, согласно взаимному соглашению между банком и НКО, планируется расширение сотрудничества в данной сфере. До сегодняшнего дня тысячи клиентов, большинство из которых не получают жалование через Kapital Bank, приобрели BirKart в филиалах и отделениях НКО. Следует подчеркнуть, что более 70% лимитов по этим картам используются для платежей в рассрочку. Именно по этой причине наши партнеры по проекту рассрочки в последнее время стали придавать особое значение сотрудничеству с НКО BirKart. Партнеры особо отмечают, что функционирование филиалов НКО BirKart в магазинах партнеров, возможность оперативно приобрести карту BirKart и рассрочка платежа создают большие преимущества как для них, так и для клиентов. Все эти факторы стимулируют продажи и способствуют повышению удовлетворенности клиентов.

Какие работы ведутся в направлении расширения партнерской сети BirKart?

Одной из основных задач на этот год является дальнейшее расширение партнерской сети, а в частности, увеличение количества точек в различных регионах страны. Если к концу 2017 года число наших партнеров рассрочки составляло около 300, то сейчас - около 3000. Из этих партнеров 830 действуют в регионах. Мы являемся лидером на рынке как по количеству точек продаж, где предоставляются услуги рассрочки, так и по количеству точек продаж, где можно воспользоваться функцией кешбэка. Чтобы ускорить работу в этом направлении, в прошлом месяце мы - одни из первых банков на рынке представили смарт-кассовые устройства нового поколения. Многофункциональность этих устройств обеспечивает удобство для наших партнеров и клиентов. Cмарт-кассы работают на базе операционной системы Android, а также сочетают в себе функции ПОС-терминала, кассового аппарата, системы складского учета и даже принтера.

А какие новшества в сфере диджитализации и оптимизации услуг вы можете выделить?

Как я уже отметил, основная цель Kapital Bank - предоставлять клиентам качественные услуги. Одним из важных моментов является то, что мы создаем различные возможности и новые каналы для того, чтобы клиенты больше пользовались онлайн-услугами и тратили меньше времени на свои банковские операции. Серьезным шагом в этом направлении стал запуск мобильного приложения BirBank. В настоящее время количество пользователей приложения насчитывает около 700 000 человек. Уверен, что возможность осуществлять финансовые операции и пользоваться различными онлайн-услугами с помощью приложения способствует повышению уровня удовлетворенности потребителей. Также клиенты могут воспользоваться множеством услуг через платежные терминалы нашего банка. С целью оказания услуг в режиме 24/7, повышения качества обслуживания и удовлетворенности клиентов продолжается проект по переводу определенной части операций, проводимых в филиалах, на платежные терминалы. В результате большинство платежей, которые составляют 34% от общего объёма ежемесячных кассовых операций, будут осуществляться через терминалы. До конца текущего года планируется увеличить количество терминалов на 23%, а до конца следующего года - еще на 25%. 30% всех этих устройств будут внешними платежными терминалами. Отмечу и то, что параллельно проводится работа по сокращению времени предоставления банковских услуг нашим клиентам. На данный момент мы добились того, что вдвое сократили время выдачи кредитов. Наша цель - применить это касательно всех видов услуг и продолжить оптимизацию наших сервисов. Кроме того, мы создали и все условия для того, чтобы клиенты, желающие приобрести BirKart, тратили меньше времени в филиалах банка. Лица, официально работающие как в государственном, так и в частном секторе и владеющие зарплатной или пенсионной картой любого банка, могут оформить онлайн-заявку на приобретение карты рассрочки через сайты kapitalbank.az или birkart.az, выбрать любой филиал Kapital Bank или НКО BirKart и получить карту в пункте обслуживания максимум за 5 минут.

Kapital Bank имеет самую широкую филиальную сеть в стране. Какие новшества ожидаются в этой области?

В этом году, как и в предыдущие годы, мы сохраняем лидерство по размеру филиальной сети, а также продолжаем работу по проекту трансформации. В текущем году наша основная работа в данном направлении заключалась в оптимизации деятельности наших филиалов на территории Нахчыванской Автономной Республики в соответствии с новыми бизнес-процессами. Проводилось активное продвижение продуктов и услуг банка среди клиентов. В результате продажи кредитов наличными выросли на 7%, а продажи BirKart - почти на 9%. Однако на этом все не заканчивается. Так, за этот год наша сеть увеличилась на 2 филиала и 2 отделения, а к концу года мы планируем открыть еще 6 структурных подразделений. Также в текущем году планируется проведение ремонтных работ в 7 филиалах и отделениях в соответствии с современными требованиями и едиными стандартами корпоративного дизайна.

В заключение хочу отметить, что мы всегда работаем параллельно как над увеличением продаж, так и над повышением качества обслуживания. Это останется нашей основной задачей и в будущем.

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