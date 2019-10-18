Китай готов углубить сотрудничество с Азербайджаном в разработке энергоресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам посол Китая в Азербайджане Го Минь.

"Стоит отметить, что Китай и Азербайджан имеют большой потенциал для сотрудничества в таких областях, как экономические и торговые инвестиции, энергетика, сельское хозяйство и т.д. В будущем Китай готов совместно с Азербайджаном углубить сотрудничество в области разведки и разработки энергоресурсов, строительства инфраструктуры для сообщения, сетевых и информационных технологий и экспорта сельскохозяйственной продукции и надеется, что азербайджанское правительство предоставит китайским компаниям более выгодные условия для инвестиций в Азербайджан", - сказала она.

Далее, говоря о сотрудничестве в сфере туризма, Го Минь отметила, что по статистике Государственного агентства туризма Азербайджана, количество китайских туристов, посетивших Азербайджан в январе-августе этого года, достигло 20 тысяч, что на 44 процента больше, чем в предыдущий период.

"Значительно увеличилось количество китайских туристов, посетивших Старый город "Ичери Шехер", заповедник наскальных рисунков "Гобустан", грязевые вулканы и Храм огнепоклонников "Аташгях" и другие исторические памятники Азербайджана", - сказала дипломат.

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