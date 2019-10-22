В рамках визита представителей деловых кругов Швейцарии в Азербайджан состоялась их встреча с заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Швейцарии.

На встрече были оценены результаты визита, обсуждены дальнейшие перспективы в контексте двусторонних и многосторонних отношений со Швейцарией.

Делегация высоко оценила сотрудничество в различных сферах экономики и финансов с Азербайджаном, в том числе работу SOCAR в Швейцарии, партнерство с "Paşa Bank". В числе прочего было отмечено, что существует большой потенциал для сотрудничества в сферах связи, информационных технологий, туризма, транспорта и других направлениях.

Представители компаний, представляющих финансовый и банковский сектор, поинтересовались возможностями налаживания деловых связей в страховом секторе Азербайджана. Также гости были проинформированы о целях и дальнейших возможностях, обозначенных в данной сфере в связи со стратегической "дорожной" картой по развитию экономики Азербайджана. Швейцарские бизнесмены особо подчеркнули, что обсуждается сотрудничество о транспортировке грузов по транспортным и транзитным коридорам через Азербайджан в рамках инициативы с Китаем "Один пояс, один путь".

Гости были проинформированы об экономических возможностях Азербайджана, проводимых реформах и перспективах ненефтяного сектора.

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