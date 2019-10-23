Действующий при министерстве экономики Азербайджана Фонд развития предпринимательства (SIF) предоставил предпринимателям Гянджа-Газахского экономического региона 631 тысячу манатов для финансирования инвестиционных проектов в сферах животноводства и садоводства, а также производства хлебобулочной продукции.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства, реализация этих проектов в совокупности позволит создать до 50 рабочих мест в Геранбойском районе Азербайджана.

В целом, за весь период деятельности SIF, в общей сложности было предоставлено льготных кредитов на 290 миллионов манатов для финансирования семи тысяч инвестиционных проектов в Гянджа-Газахском экономическом регионе, включая кредиты, предоставленные непосредственно во время мероприятия в Геранбойском районе

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