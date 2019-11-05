В 2020 году в Азербайджане, наряду с нефтегазовой промышленностью, ожидается значимый рост и ненефтяного сектора. В результате проводимых комплексных мер в следующем году в ненефтяной сфере прогнозируется рост на 8,8 процента.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал в ходе сегодняшнего обсуждения в парламенте госбюджета Азербайджана на 2020 год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что для реализации этих прогнозов в следующем году важно улучшение бизнес-среды, приостановление проверок в сфере предпринимательства и продолжение других мер.

По словам Джаббарова, благодаря проводимым работам в ненефтяной сфере год от года наблюдается рост: "Продолжение этой тенденции ожидается и в последующие годы".

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